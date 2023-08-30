Beyşehir ilçesine yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çevre yolundan gitmesi gerekirken yasak olmasına rağmen ilçe merkezine giriş yaparak seyreden yüksek tonajlı araçlara trafik ekipleri tarafından ceza uygulanıyor.

Demirkapı Tüneli'nin tamamlanıp Beyşehir-Derebucak-Serik ilçeleri güzergahlı yeni Konya Antalya kara yolunun ulaşıma açılmasının ardından Beyşehir ilçe merkezinde şehir içerisinde oluşan trafik yoğunluğu ile şehir merkezinden geçiş yapan yüksek tonajlı araçların trafiği olumsuz etkilemesi dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yeni bir karar alındı. Karara göre, yüksek tonajlı araçların ilçe merkezinden geçişleri yasaklandı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu Amirliğine bağlı ekipler ise alınan kararın uygulanmaya başlanmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Şehir merkezinde muhtelif noktalarda uygulama yapan trafik ekipleri, çevre yolu yerine ilçe merkezini kullanarak yasağa uymayan araç ve sürücülerine cezai işlem uygulamaya başladı. Denetimlerin bundan sonra her gün, gün boyu devam ettirileceği öğrenildi. - KONYA