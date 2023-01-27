Beyşehir Gölü sazlıklarında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Beyşehir Gölü sazlıklarında akşam saatlerinde yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden ekipler, yangın mahallinin bataklık olması nedeniyle çalışmalar sırasında zorlandı. Sazlık alanda balçığa saplanan bir itfaiye aracı ise traktör yardımıyla çıkarıldı. Alevler, ekipler tarafından yapılan uzun müdahalelerin ardından kontrol altına alınırken, etkisini artıran yağmurla söndü. Bu arada, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin, saat 10.00'dan bu yana 15 farklı noktada sazlık yangınına müdahale ettiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Beyşehir Gölü İtfaiye Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beyşehir Gölü sazlıklarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.