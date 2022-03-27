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Beyşehir Gölü'nün kıyısında erkek cesedi bulundu

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir Gölü'nün kıyısında erkek cesedi bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında erkek cesedi bulundu.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında erkek cesedi bulundu.

Göl kenarına oğluyla gezmeye gelen kişi, Beyşehir-Akseki kara yolu üzerindeki restoranın yakınlarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, göl kıyısında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede cesedin silah fabrikasında çalışan 41 yaşındaki İlyas A'ya ait olduğu tespit edildi.

Cesedin üzerinde EKG elektrotlarının bulunması üzerine yapılan araştırmada İlyas A'nın cuma günü rahatsızlığı yüzünden Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yanında bulunan şişedeki sıvıya incelemek üzere el koydu.

İlyas A'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Konya'ya gönderildi.

Beyşehir Gölü'nün kıyısında erkek cesedi bulundu

Beyşehir Gölü'nün kıyısında erkek cesedi bulundu

Beyşehir Gölü'nün kıyısında erkek cesedi bulundu

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Konya, Polis, 112, Güncel, Haberler

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