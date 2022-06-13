Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor - Haberler

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Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir Gölü'nde yavru su kuşları ilgi çekiyor

Beyşehir Gölü'nde gözlerini dünyaya açmaya başlayan yavru su kuşlarının ebeveynleri ile kıyılarda yaptığı gezinti görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'nde gözlerini dünyaya açmaya başlayan yavru su kuşlarının ebeveynleri ile kıyılarda yaptığı gezinti görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü kıyıları son yıllarda onlarca su kuşu türüne yaşam alanı oldu.

Kent merkezindeki kıyılarda gezinti yapan vatandaşlar, kuluçkadan çıkan yavrularıyla su yüzeyinde yiyecek arayışında olan su kuşlarını yakından görme imkanı buluyor.

Sakar meke ile halk arasında "dalağan" olarak bilinen bahriler, su yüzeyinde dalışlar yaparak aileye katılan yeni yavru bireylerini sucul bitkilerle besliyor.

Sazlıkların arasında bitki örtüsünden oluşturdukları yuvalarında kuluçkaya yatan bazı sakar mekeler de dikkat çekiyor.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Gölü su Güncel Haberler

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