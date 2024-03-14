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Beyşehir Gölü'nde Su Ürünleri Avlanma Yasağına Denetimler Devam Ediyor

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Beyşehir Gölü'nde yarın başlayacak olan su ürünleri avlanma yasağının başlamasına saatler kala denetimler devam ediyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, balık alım kantarları, balıkçı tekneleri, perakende satış yerleri ve balık işleme tesislerinin denetlendiği belirtildi.

Beyşehir Gölü'nde yarın başlayacak olan su ürünleri avlanma yasağının başlamasına saatler kala denetimler devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Beyşehir İlçe Müdürümüz Hüseyin Özver ve Su Ürünleri Kontrol ekiplerimiz tarafından Beyşehir Gölü'nde denetimler devam etmektedir. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu kapsamında ilçemizdeki balık alım kantarları, balıkçı tekneleri, perakende satış yerleri ve balık işleme tesisi denetlenmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, denetimlerinde balıkçı ağlarında göz açıklığı kontrolü, ruhsat ve belge kontrolü ile avlanan balıklarda boy kontrolü yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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