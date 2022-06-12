Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, balıkçıl kuşlarının göl sularına dalarak balık yakaladığı anlar objektiflere yansıdı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, balıkçıl kuşlarının göl sularına dalarak balık yakaladığı anlar objektiflere yansıdı. Beyşehir Gölü'nde yaz mevsiminin gelmesiyle kıyılardaki çekilmeye bağlı olarak yaşanan sığlaşma su kuşlarının beslenme mesailerini de kolaylaştırdı. Kıyılardaki bitki örtülerinin üzerine konarak ya da tutunarak pusuya yatıp bir süre hareketsiz bekleyen balıkçılların sık sık sulara dalarak gerçekleştirdiği balık avı sahile gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Bir balıkçıl kuşunun sığ sulara dalarak gagasıyla gerçekleştirdiği yavru balık avı ise objektiflere yansıdı.??????? AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Beyşehir Gölü Konya su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beyşehir Gölü'nde balıkçılların balık avı objektiflere yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.