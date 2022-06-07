Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

Beyşehir'de tatlı su balıkçıları yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.

Beyşehir'de tatlı su balıkçıları yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.

Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması sebebiyle 15 Mart'tan bu yana uygulanan su ürünleri av yasağı devam ediyor.

Yaklaşık 3 ay sürecek avlanma yasağı 15 Haziran'da sona erecek.

Yasağın bitmesine sayılı günler kala geçimini Beyşehir Gölü'nden balık avı yaparak sağlayan balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklara başladı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, balıkçıların ağlarına ve teknelerine bakım yaptığını anlattı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Gölü su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title