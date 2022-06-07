Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor - Haberler

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor
AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de tatlı su balıkçıları yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.
Beyşehir'de tatlı su balıkçıları yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.
Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması sebebiyle 15 Mart'tan bu yana uygulanan su ürünleri av yasağı devam ediyor.
Yaklaşık 3 ay sürecek avlanma yasağı 15 Haziran'da sona erecek.
Yasağın bitmesine sayılı günler kala geçimini Beyşehir Gölü'nden balık avı yaparak sağlayan balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklara başladı.
Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, balıkçıların ağlarına ve teknelerine bakım yaptığını anlattı.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel