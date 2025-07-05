Beyşehir Göletlerine 500 Bin Yavru Sazan Salındı

Beyşehir Göletlerine 500 Bin Yavru Sazan Salındı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Beyşehir ilçesindeki göletlere 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Bu adım, ticari ve sportif balıkçılığı desteklemek ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için önemli bir gelişme.

Beyşehir ilçe sınırları içerisindeki göletlere 500 bin yavru sazan takviyesinde bulunuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında Beyşehir'deki Yenidoğan, Karadiken, Üzümlü ve Damlapınar göletlerine 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarının balıklandırmaya devam edildiği ifade edildi.

Beyşehir'de gıda işletmeleri denetlendi

Beyşehir'de gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda kontrol planı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde üretimi ve satışı yapılan ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alındı.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzeme saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu da kontrol edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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