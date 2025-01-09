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Beyşehir Devlet Hastanesi 600 Bin Hastaya Sağlık Hizmeti Verdi

Beyşehir Devlet Hastanesi 600 Bin Hastaya Sağlık Hizmeti Verdi
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Beyşehir Devlet Hastanesi, 2023 yılında 600 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastane başhekimi Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, acil serviste, polikliniklerde ve ağız diş sağlığı alanında önemli hizmetler verildiğini açıkladı. 2024 yılında sağlık kadrosu güçlendirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesinin geçen yıl yaklaşık 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdiği bildirildi.

Başhekim Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl hastanede verilen hizmetle ilgili şunları kaydetti:

"Hastalardan 204 bin 793'üne acil serviste, 347 bin 245'ine polikliniklerde, 35 bin 963'üne ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde sağlık hizmeti verilmiştir. 2024'te gerçekleştirilen atamalarla beraber hastane sağlık kadrosu yönünden daha güçlü hale gelerek 14 uzman hekim, 17 pratisyen hekim, 1 eczacı, 24 ebe hemşire ve 31 diğer personel sağlık ekibimize katılmıştır."

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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