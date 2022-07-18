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Beyşehir'den kısa kısa

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren diyabet okulunda 2022 yılı ikinci dönem mezunlarına diplomaları verildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren diyabet okulunda 2022 yılı ikinci dönem mezunlarına diplomaları verildi.

Okuldaki eğitim sürecinde diyabet hastalarına Diyabet Sorumlusu Hekimi Uzman Dr. Burçin Özkart, Diyabet Hemşiresi Serihan Öksüz, Ayaktan Hasta Diyabet Hemşiresi Gönül Külahçı, Diyetisyen Yasemin Turgut, Fizyoterapist Alper Yıldırım tarafından eğitim verildi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Mustafa Akın ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aydın Gür'ün katıldığı törende mezunlara diplomaları verildi.

Diyabet okulunda, hastalara günlük yaşamında karşılaşabildikleri sorunların çözümleri, dengeli beslenme, egzersiz, acil durumlar ve bunlardan korunma, diyabetin uzun dönem hasarlarından korunma, ilaçların güvenli, doğru ve etkin kullanımı, insülin uygulanış şekilleri ve uygulamada yapılan yanlışlar, diyabette özel durumlar ile ilgili eğitimler veriliyor.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Aşevi hizmet alanını genişletiyor

Beyşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere aşevi hizmeti veren Beyşehir Göl Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren aşevi hizmet alanını daha da genişletiyor.

Beyşehir Göl Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşevimiz, Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile Derebucak bölgemize de bu hizmeti ulaştırmaya başlayacaktır. Bölgede tespit ekibimiz çalışmalarına devam etmektedir. Derebucak ilçe merkezi ve mahallelerinde, evinde yemek yapamayacak durumda olan, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi kişileri bilen vatandaşlarımızın derneğimize ulaşmalarını rica ediyoruz."

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Devlet Hastanesi Alper Yıldırım Diyetisyen Beyşehir Güncel Haberler

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