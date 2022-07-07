Beyşehir'den kısa kısa Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri hayvan pazarında kurban bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları ve kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri hayvan pazarında kurban bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları ve kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurbanlık satışının yapıldığı Soğla bölgesindeki hayvan pazarında denetim ve kontrollerini artırdı. Zabıta ekipleri, pazara alışveriş için gelen vatandaşlar ile kurbanlık satışı yapan satıcıları sahte paraya karşı da uyardı. Beyşehir'de yangın Beyşehir'de, bir evin odunluk olarak kullanılan balkonunun altında çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Evsat Mahallesi, 40618 Sokak'taki evin balkonunun altındaki malzemeler yanmaya başladı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri binaya sıçramadan kontrol altına aldı. Birinci katta yalnız yaşayan yaşlı adam da vatandaşlar tarafından evden dışarıya çıkarıldı. Adrese gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü alışveriş Zabıta Güncel Haberler

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