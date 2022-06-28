Beyşehir'den kısa kısa Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı avlanan 2 bin sülük doğaya bırakıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı avlanan 2 bin sülük doğaya bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Beyşehir Gölü Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir Gölü kıyısında yaptığı kontrollerde yasa dışı sülük avlayan 2 kişiyi yakaladı. Göl kıyısındaki sazlıklar arasından toplanarak kavanozlara doldurulduğu belirlenen 2 bin sülüğe el konuldu. Sülükler doğal yaşam alanına bırakıldı, 2 kişiye de idari para cezası uygulandı. Beyşehirli 4 kick boksçu derece elde etti Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda derece elde eden Beyşehirli 4 sporcu, kentte sevinçle karşılandı. Kick Boks Antrenörü Ömer Sevinç, yaptığı açıklamada, "Şampiyonaya katılan 4 sporcumuz yeni başarılar elde etti. Sporcularımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Hisarcık Beyşehir Jandarma Konya Güncel Haberler

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