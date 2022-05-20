Beyşehir'den kısa kısa - Haberler

Beyşehir'den kısa kısa
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.
Üzümlü Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu tarafından 6'ıncısı düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.
Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, uçurtmaları en yükseğe çıkarabilmenin mücadelesi verildi.
Okul Müdürü Nevzat Bilgiç, gazetecilere, etkinliğin öğrencilerinin kaynaşması ve sosyalleşmesine yönelik olduğunu belirterek, 565 kişinin yarışmaya katıldığını dile getirdi.
Kız Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu
Türk Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi'nin desteğiyle düzenlenen, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğün piknik etkinliğinde Kız Kur'an kursu öğrencileri bir araya geldi.
Eşrefoğlu Mehmet Yardım Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencilerini buluşturan piknikte öğrenciler arası yarışmalar yapıldı.