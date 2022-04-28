Beyşehir'den kısa kısa

Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtları'nda yangın eğitim ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022 yılı yangın eğitimi ve tatbikatında katılımcılar tam not aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yurt bahçesindeki programda önce yurtlarda kalan yükseköğrenim öğrencileri ile yurt personellerine bilgi verildi, ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Katılımcılar alev almış tüpe yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yaparak alevleri kısa sürede söndürdü.

Hırsızlık zanlısı yakalandı

Seydişehir ilçesinde çaldığı iddia edilen motosikletle Beyşehir'e gelen hırsızlık zanlısı, benzin almak için akaryakıt istasyonuna girince yakalandı.

M.Y, Seydişehir ilçesinde Ali Tahir Ç'ye ait motosikleti iddiaya göre çaldıktan sonra Beyşehir'e geldi.

Motosikletin benzini bitince bir akaryakıt istasyonuna giren şüpheli, kayıtlı plakanın sistemde çalıntı plaka olarak görünmesi üzerine Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, 40760 Sokak'ta plakayı sökmeye çalışan şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen hırsızlık şüphelisi M.Y, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli, Seydişehir'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.