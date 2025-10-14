Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehirli şehit yakınları ve gaziler için Çanakkale ve Bursa gezisi düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından organize edilen programın ilk durağında şehit aileleri ve gaziler Bursa'yı gezdi.

Bursa'da Çamlıkazık Köyü sonrası Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, Emin Sultan Cami, Bursa Kent Müzesi ile Tophane'yi de ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gaziler, Çanakkale'de ise şehitlikleri ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezerek, kahraman ecdadın orada yazdığı destansı zaferi yeniden yaşadı, ziyaret ettikleri şehitliklerde dualar etti.

Şehit aileleri ve gazilerin Çanakkale'deki ilk ziyaret adresi 57. Alay Şehitliği oldu.

Anafartalar ve Kanlı Sırt, Çanakkale Şehitlik Anıtı sonrasında Çanakkale 1915 Hilali Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanını da ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler, Akbaş Şehitliği ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Saatinin parçalandığı Conkbayırını da gezdi.

Beyşehir, Diyanet Gençlik Merkezine kavuşacak

Beyşehir ilçe merkezinde yapımı planlanan Diyanet Gençlik Merkezinin temeli dualarla atıldı.

Temel atma törenine Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, kurum amirleri, ilçe protokol üyeleri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda kürsüye gelen İlçe Müftüsü Enes Aktaş, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek olan Diyanet Gençlik Merkezi hakkında bilgi verdi.

Yapılan dua ve kurban kesilmesi sonrasında temele ilk harç protokol tarafından butona basılarak döküldü.