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Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'den kısa kısa
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde "orman benim" etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "orman benim" etkinliği düzenlendi.

Süheyla Doğu Ortaokulu öğrencileri, ilçedeki belirlenen ormanlık alanda toplandı.

Öğrenciler ve katılımcılar, ellerine aldıkları çuvallarla doğaya atılan ve çevre kirliliğine yol açan atıkları topladı.

Beyşehir'de şehit annelerine ziyaret

Beyşehir ilçesinde şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi.

İlçedeki bazı kurumlar, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Etkinlik, Beyşehir Şehitliğine yapılan ziyaretle başladı, burada yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından şehit anıt mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Daha sonra, ilçedeki şehit anneleri evlerinde ziyaret edilerek çiçek takdimleri yapıldı, sohbet edilerek hayır duaları alındı.

Beyşehir'de sergi açılışı yapıldı

Beyşehir ilçesinde karma sergi açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Gölü Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde açılışı gerçekleştirilen sergide, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda öğrenim gören öğrencilerin eserleri yer aldı.

Açılışın ardından sergi gezildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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