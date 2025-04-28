Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde İHA konulu söyleşi düzenlendi.

Beyşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Tarık Ünler, İnsansız hava araçlarının temel yapısı, kullanım alanları ve TEKNOFEST yarışma süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, programda yaptığı konuşmada, geleceğin dünyasında söz sahibi olmanın gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetkin bireyler olarak yetişmesinden geçtiğini belirtti.

Programa, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Beyşehir'de üniversite öğrencilerinden şehit yakınlarına ziyaret

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaretti.

Ailelerle bir süre sohbet eden öğrenciler, şehit yakınlarına başsağlığı diledi, her zaman yanlarında olduklarını hatırlattı.

Etkinlik, aileler ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.