Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesindeki Kadın Dayanışma Derneği, bir süre önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından ilçeye gelip yerleşen afetzede kadınlar için moral etkinliği düzenledi.

Beyşehir ilçesindeki Kadın Dayanışma Derneği, bir süre önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından ilçeye gelip yerleşen afetzede kadınlar için moral etkinliği düzenledi.

Dernekteki etkinliğe, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Adana illerinden gelen depremzede kadınlar katıldı.

Katılımcılara çiğ köfte ve çeşitli ikramlarda bulunulurken, Dernek Başkanı Saniye Göker, dernek olarak farklı alanlarda yürüttükleri sosyal etkinlikleri devam ettirdiklerini söyledi.

Beyşehir'de tarihi camiyi ramazan ayında 27 bin kişi ziyaret etti

Beyşehir ilçesinde, tarihi Eşrefoğlu Süleyman Bey Camisi'ni geride kalan ramazan ayında 27 bin 224 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

İlçe Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çivisiz cami olarak da bilinen tarihi mekanın aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığı hatırlatılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daimi listeye alınması yönünde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca camiye yerleştirilen dijital ölçüm cihazıyla, camiye gelenlerin aylık, haftalık, günlük olarak sayısının ölçüldüğü kaydedildi.