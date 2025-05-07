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Beyşehir'deki Meyve Bahçeleri Hastalık ve Zararlılara Karşı İzleniyor

Beyşehir'deki Meyve Bahçeleri Hastalık ve Zararlılara Karşı İzleniyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, meyve bahçelerinin sağlıklı bir şekilde gelişimi için hastalık ve zararlı kontrolleri titizlikle yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilgilendirildiğini ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı takip ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bahar döneminde ilçede bulunan meyve bahçelerinin gelişim durumları ile hastalık zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kontrollerin aralıksız devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizdeki meyve bahçeleri oluşabilecek risklere karşı erken önlem alabilmek, üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması için titizlikle takip edilmektedir. Kameralı tuzaklar, feromon tuzaklar ve tahmin uyarı sistemleriyle meyve bahçeleri yakından takip edilmekte, sahadaki gözlemlerimiz sonucu oluşabilecek risklere karşı üreticilerimiz bilgilendirilmektedir. Bitkisel üretim ve zirai mücadele hakkında ayrıntılı bilgi ve teknik destek almak için ilçe müdürlüğümüze başvurulabileceğini hatırlatır, üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu dileriz."

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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