Beyşehir'deki ekili araziler ve meyve bahçeleri sıkı takip altında

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki ekili arazilerle meyve üretimi yapılan bahçeler hastalık ve zararlıya karşı sıkı takip altında bulunduruluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, bitkilerde hastalık ve zararlı olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti. Ayrıca, Huğlu atış poligonuna ilave portatif tribün yapılacağı duyuruldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki ekili arazilerle meyve üretimi yapılan bahçeler hastalık ve zararlıya karşı sıkı takip altında bulunduruluyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, kendisine eşlik eden teknik personelle birlikte sahaya çıkarak bitkilerde hastalık ve zararlı olup olmadığını kontrol etti.

Özver, "İlçedeki meyve ve sebze bahçelerinde kontroller aralıksız yapılıyor. Oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması için tüm üretim alanlarımız titizlikle takip edilmektedir." dedi.

Huğlu atış poligonuna ilave portatif tribün yapılacak

Beyşehir ilçesinin av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde bulunan atış poligonuna ilave portatif tribün inşa edilecek.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Huğlu Atış Poligonuna yapımı planlanan ilave portatif tribün işi ihaleye çıkarıldı.

İhale için son teklif verme tarihinin 8 Eylül 2023 günü saat 10.00'da olduğu duyuruldu.

İhaleyi üstlenecek firmanın şartnameye göre yer tesliminin ardından 60 takvim günü içerisinde tribünü tamamlaması gerekiyor.