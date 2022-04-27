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Beyşehir'de zabıtadan fırın denetimi

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de zabıtadan fırın denetimi

Beyşehir'de zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde fırınları denetledi.

Beyşehir'de zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde fırınları denetledi.

Beyşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ramazanda vatandaşların sağlıklı ve daha hijyenik gıda ürünleri tüketimini sağlamak amacıyla başlatılan denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Fırınlarda üretilen ekmek ve pidelerin etiket ve gramaj kontrollerinin yanı sıra işyerlerinde un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin hijyen kurallarına uyup uymadığının da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, ekiplerimiz tarafından fırınlarda işyeri açma ve çalıştırma ruhsat kontrolleri de yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda fırınlarımızdan gönül rahatlığıyla ekmek ve unlu mamullerini yapabilmek için gece gündüz görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız varsa şikayetlerini zabıta müdürlüğümüze bildirebilir."

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Ramazan Bayramı, Zabıta, Güncel, Haberler

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