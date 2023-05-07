Beyşehir'de yuva yapan meke ve kazlar ilgi çekiyor

Beyşehir'de tarihi Taşköprü önündeki su yüzeyinde kuluçkaya yatan mekeler ile regülatör gözlerinin içerisine yuva yapan kazlar görenlerin ilgisini çekiyor.

Köprübaşı mevkisinde regülatör kapaklarının önüne taşıdıkları otlarla yuva yapan meke ailesinin yakın zamanda yumurtalardan çıkacak yeni bireylerini koruyabilmek için yoğun bir çaba göstermesi dikkat çekiyor.

Göl kıyısında devam eden su ürünleri av yasağı nedeniyle motor gürültüsünün yaşanmaması nedeniyle balıkçı teknelerinin hemen başında yuva yapan başka bir meke ailesi daha görülüyor.

Diğer yandan, Taşköprünün BSA kanalı tarafındaki regülatör gözlerinin içerisinde yuva yapan iki kaz bulunuyor. Gölden kanala su akışı olmaması sebebi ile kanalda beslenen ve yaşam alanı haline dönüştüren çok sayıda kaz ve pekin ördeği de görülüyor. Vatandaşlar köprü üzerinden attıkları ekmek parçalarıyla kaz ve ördekleri beslemeye çalışıyor.

Kanalın yanındaki kafenin işletmecisi Baki Aktitiz, gazetecilere, göl sularının akışı olmadığı zamanlarda kanalda kaz beslediğini belirterek, "Yaklaşık 12 kaz var burada, 4-5 yıldır besliyorum. Güzel bir görüntü oluşturuyor, insanların da ilgisini çekiyor. İnsanlar evlerinden getirdikleri ekmek parçalarıyla burada onları besliyor, fotoğraflarını çekiyor. Kazlar da ekmek atanlara doğru koşuyor, güzel görüntüler oluşturuyorlar. Su akışının olduğu zamanlarda ise kazları kanaldan çıkarıyoruz. Ancak, bu yıl ilk kez böyle bir durum yaşıyoruz. İki kazımız regülatör gözlerinin içerisine yuva yaptı. Yumurtaları var ve kuluçkadalar. Biz de zarar görmemeleri için lastikten yaptığımız ve içerisine samanla doldurduğumuz bir saksı oluşturarak kazlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak, tek endişemiz regülatör kapaklarının açılarak kanala göl sularının bırakılması. Böyle bir şey yaşanırsa yuvaları bozulacak ve zarar görecekler." diye konuştu.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan ise, Beyşehir Gölü'nde yaşam süren mekelerin üreme mevsiminde olması nedeniyle göl kıyılarında yaptıkları yuvalarda kuluçkaya yattıklarını belirterek, bazılarının ise su ürünleri av yasağı nedeniyle sakinliğe bürünen Taşköprü'nün önünde yuva kurduğunu belirtti.

Tan, Taşköprü önünde biriken yosun ve otların altında ayrıca milyonlarca yavru balığın bulunduğunu belirterek, "Mekeler, sakin olduğu için göl kıyılarında yuva yaptılar. Yumurtaları var, yavru çıkarmaya çalışıyorlar. Köprü önünde ayrıca otun altında da milyonlarla balık yavrusu var. Allah korusun buradaki köprü regülatörünün kapakları açılacak olursa bu balıkların hepsi kanala akar. Hem burada yuva kuran su kuşu ve ördekler için hem de bu yavru balıkların korunması için buradaki regülatör kapaklarının açılmasını istemiyoruz." dedi.