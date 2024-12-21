Beyşehir'de Yüksekten Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 yaşındaki M.C, iş yerinde klima motoru montajı yaparken pencere mermerinin kırılması sonucu düşüp yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksekten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Hacıarmağan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinde klima motor montajı yapan 15 yaşındaki M.C, pencere mermerinin kırılması sonucu bitişiğindeki binanın birinci katındaki boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.