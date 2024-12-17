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Beyşehir'de Yerli Malı Haftası Kutlandı

Beyşehir'de Yerli Malı Haftası Kutlandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde vatandaşlara geleneksel tarhana çorbası ikram edildi. Etkinlikte yerel kültürün önemine vurgu yapıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası kutlamasında vatandaşlara geleneksel tarhana çorbası ikram edildi.

Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kollarının ortaklaşa düzenlediği Anıt Meydanı'ndaki Yerli Malı Haftası etkinliğinde gelen davetlilere tarhana çorbası ikram edildi.

Dernek başkanı Mesut Can, Yerli Malı Haftası'nın coşkusunu ve anlamını yaşatmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek katılan herkese teşekkür etti.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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