Beyşehir'de Yerli Malı Haftası Kutlamalarında Togg'a Yoğun İlgi

Beyşehir'de düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, öğrencilerin ilgisini çekti. Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Togg ile fotoğraf çektirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Togg'ları öğrencilerle buluşturarak yerli üretimi desteklediklerini belirtti.

Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi gördü.

Gazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler okul bahçesine getirilen 3 farklı renkteki Togg ile fotoğraf çektirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Yerli Malı Haftasını ülke olarak çocukluk yıllarından beri her yıl kutladıklarını söyledi.

Ailelerin hazırladığı yerli milli ürünlerle öğrencilerle kutlama etkinliği yaptıklarını belirten Konuk, "Biz bugün istedik ki, teknolojide de en son milli hamlemiz olan, kendi öz evlatlarımızın ürettiği ve ilçemizde bulunan Togg'ları öğrencilerimizle buluşturalım, onlara tanıtalım." diye konuştu.