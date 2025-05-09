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Beyşehir'de Yaşlı Çifte İtfaiye Yardımı

Beyşehir'de Yaşlı Çifte İtfaiye Yardımı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir bakıcının endişesi üzerine kapıyı açmayan yaşlı çiftin evine itfaiye ekipleri müdahale etti. 97 yaşındaki M.T., eve giren ekiplerle birlikte sağlık durumunu kontrol ettirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayatlarından endişe edilen yaşlı çiftin, itfaiye yardımıyla girilen evde zil ve telefon sesini duymadığı için kapıyı açmadığı öğrenildi.

Hacıarmağan Mahallesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan yaşlı çiftin bakıcısı, dairenin zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması ve telefonla da çifte ulaşılamaması üzerine 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle ekipler balkona ulaştığında sesleri duyan evde bulunan 97 yaşındaki M.T. de dışarıya çıktı.

Ekipleri görünce şaşıran M.T, görevlilerle daireye girdi.

Yatalak eşiyle yaşadığı öğrenilen M.T'nin telefonu ve zil sesini duymadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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