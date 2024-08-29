Beyşehir'de Yasa Dışı Avcılıkta Bıldırcın Düzenekleri Bulundu
Beyşehir ilçesinde yapılan denetimde, yasa dışı kara avcılığının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, 2 bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi.
Beyşehir ilçesinde yapılan denetimde bıldırcın sesi çıkaran düzenek bulundu.
İlçe Milli Parklar Şefliğinin yasa dışı kara avcılığının yapılmasının önüne geçilmesine yönelik yürüttüğü denetimler devam ediyor.
Gece saatlerinde yapılan denetim ve kontrollerde, 2 bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi.
Ekiplerce, düzeneğe el konuldu.