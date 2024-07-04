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Beyşehir'de yaralanan leylek tedavi altına alındı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı. Yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.

Gökçimen Mahallesi'ndeki Merkez Cami kubbesinde bulunan yuvasından düşerek yaralanan leylek yavrusu, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yaralı leyleğin Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Konya Cami Hayvanlar Çevre Yaşam Güncel Haberler

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