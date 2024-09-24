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Beyşehir'de Vatan ve Kahramanlar Buluşması Gerçekleşti

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Beyşehir İlçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte gaziler, lise öğrencileriyle bir araya gelerek anılarını paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ayrıca, ilçede bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi ve patates hasat çalışmaları denetleniyor.

Beyşehir'de "vatan ve kahramanlar" buluşması gerçekleştirildi.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte Beyşehirli muharip ve malul gaziler lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte, gaziler anlarını anlattı, öğrencilerin soruları da cevaplandırdı.

Beyşehir'de bitki koruma ürünleri bayileri denetimi

Beyşehir ilçesinde gübre ve bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmesi için yürütülen bayi kontrollerinin aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan denetim ve kontrollerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunun incelendiği, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ise ruhsat ve son kullanım tarihlerinin kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.

Beyşehir'de patates hasat mesaisi

Beyşehir ilçesinde patates üretim alanlarında denetim yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin yürütülen hasat çalışması dolayısıyla sahaya çıkarak hasat aşaması kontrollerine başladığı belirtildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerle sahada buluşan ekiplerin yürüttüğü kontrolleri esnasında karantinaya tabi hastalık etmenleri yönünden incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Tarım

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