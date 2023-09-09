Beyşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Operasyonda araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi.