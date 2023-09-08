Beyşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Beyşehir'de eroin ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Beyşehir'de üzerinde eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. adlı kişinin Antalya'dan Beyşehir'e uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi edinmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde ilçe girişinde yakalanan M.Ö.'nün yapılan üst aramasında 2,13 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA