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Beyşehir'de Üreticilere Yüzde 70 Hibe Destekli Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı

Beyşehir'de Üreticilere Yüzde 70 Hibe Destekli Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 70 hibe destekli kuru fasulye tohumu sağladı. Ayrıca, su verimliliği eğitimi de düzenlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 70 hibe destekli kuru fasulye tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere tohumlar dağıtıldı.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, projeden yararlanan üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, bol, bereketli bir üretim dönemi dilediğini ifade etti.

Beyşehir'de kursiyerlere su verimliliği eğitimi

Beyşehir ilçesinde Kız Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik su verimliliği eğitimi düzenlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince verilen eğitimde su kaynaklarının önemi, bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgiler verildi.

Eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar ile toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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