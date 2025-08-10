Beyşehir'de Üç Otomobilin Karıştığı Kaza: 7 Yaralı

Beyşehir'de Üç Otomobilin Karıştığı Kaza: 7 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan, Celal A, İlyas K, Gülşen G, Kadir Ö, Süleyman G, Emrah F. ve Hüseyin K, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından yaralılardan 4'ü, Konya'daki hastanelere sevk edildi.

