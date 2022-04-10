Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Özkan, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, "Küresel düzeydeki riskler ile ilgili birikimli olan teşkilat, kamu özgürlükleri ve hukuk güvenliği açısından da çok önemli bir güvence mekanizmasıdır." dedi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise teşkilatın 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesi ve terör örgütleriyle mücadele edilmesinde büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini kaydetti.

Teşkilatın mensupları olarak gece gündüz 24 saat esasına göre çalıştıklarını vurgulayan Dinç, "Vatandaşlarımızın, Konya'mızın huzur ve refahı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Programın sonunda ise Özkan, Konya'da eşini öldürmeye teşebbüs eden kişiyi yakaladıkları için başarılı çalışmalarından dolayı Dinç'e ve görevli emniyet personeline başarı belgesi takdim etti.

Beyşehir

Beyşehir'de 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken'in çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt alanındaki törenin ardından emniyet teşkilatı mensupları ve ilçe protokolü Beyşehir Şehitliği'ni ziyaret etti. Buradaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar yapıldı.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, gaziler, emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Seydişehir

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Seydişehir Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Tören İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'nın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden törende İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Abdulkadir Soykan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının toplumda huzuru ve düzeni sağlamak, vatandaşın mal ve can güvenliği korumak gibi çok önemli görevler üstendiğini kaydetti.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene katılan protokol üyeleri, Seydişehir Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe geçerek burada dua etti.

Törene Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, siyasi pati ilçe başkanları, muhtarlar, kurum müdürleri, gaziler, ve polis memurları katıldı.

Yunak

Yunak İlçe Emniyet Amir Ufuk Başlık ve emniyet personelleri Kaymakam Murat Karahan'ı makamında ziyaret etti.

Günün anısına İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, Kaymakam Murat Karahan'a çiçek takdim etti.

Kaymakam Karahan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gece gündüz demeden 177 yıldır halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kulu

Kulu İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Atatürk anıtına çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, emniyet personeli ve polis emeklileri katıldı.

Hüyük

Hüyük İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer'in, Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek emniyet mensuplarının gününü kutladı.

Törene, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve polis teşkilatı mensupları katıldı.