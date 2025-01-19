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Beyşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Beyşehir'de Turistleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Eyüp Eyi'nin (40) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet E. ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet E. ve Ferhat T. buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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