Beyşehir'de Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
E.Ü. idaresindeki 42 B 3181 plakalı otomobil, Konya Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 42 NK 265 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel