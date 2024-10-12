Beyşehir'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Kaymakçı (28) idaresindeki 42 BFM 40 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Doğancık mevkisinde Ş.A. yönetimindeki 42 AKN 083 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Kaymakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ş.A, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.