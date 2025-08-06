Beyşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir İlçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

E.Ü yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun Hüyük yol ayrımı yakınlarında önünde seyreden tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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