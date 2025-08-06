Beyşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir İlçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
E.Ü yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun Hüyük yol ayrımı yakınlarında önünde seyreden tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel