Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Beyşehir yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 42 LJ 780 plakalı otomobil Beyşehir Antalya kara yolu Adaköy Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında kayalıkların olduğu uçuruma devrildi.
Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ve araçta sıkışan 2 kişiyi otomobilden çıkardı.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel