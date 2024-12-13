Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücüler Halit A. ve Sude T. ile birlikte araçtaki Gamze E. hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Halit A. (25) yönetimindeki 42 BFG 49 plakalı otomobil, Seyran Caddesi'nde Sude T. (21) kontrolündeki 42 AHE 565 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçtaki Gamze E. (22) yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.