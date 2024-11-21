Beyşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Zafer K. idaresindeki 06 TRL 84 plakalı otomobil, Antalya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken Kaymakam virajı mevkisi yakınlarında kontrolden çıktı.

Bariyerlere ve trafik levhasına çarpıp devrilen otomobildeki sürücü ile araç içerisindeki Özlem K. ve Anita Deniz B. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.