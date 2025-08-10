Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ümit G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Hatice Y. (83) ve Hüseyin G. (62) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.