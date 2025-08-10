Beyşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananların durumu ciddiyetini koruyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ümit G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Hatice Y. (83) ve Hüseyin G. (62) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.