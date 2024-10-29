Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafikteki kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Otomobil refüjdeki bir ağaca çarparak kaza yaptı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 64 ABV 480 plakalı otomobil, Antalya Caddesi'nde yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı.
Refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K, araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ö.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan T.A.K. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ö.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.