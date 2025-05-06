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Beyşehir'de Trafik Güvenliği Eğitimi Etkinliği Düzenlendi

Beyşehir'de Trafik Güvenliği Eğitimi Etkinliği Düzenlendi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Öğrencilere trafik güvenliği konularında eğitim verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturulması için etkinlik düzenlendi.

Anıt alanında stant açan ekipler, etkinliğe katılan öğrencilere trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında eğitim verdi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da etkinliğe katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Yürütülen eğitim ve uygulamalar hakkında trafik ekiplerinden bilgi alan Akpınar, bu gibi etkinliklerin trafik kuralı bilinci edinmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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