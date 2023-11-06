Beyşehir'de Trafik Denetimleri Sonucunda 38 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan araçlara ve sürücülere toplam 38 bin liralık cezai işlem uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, huzuru bozan trafik magandalarına ceza yağdırdı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen trafik denetimlerinde kurallara uymadığı belirlenen araçlar ile sürücülerine toplam 38 bin liralık cezai işlem uygulandı. Şehir merkezinde farklı noktalarda trafik ekiplerinin yapmış oldukları sabit ve ring halindeki uygulamalarda 92 araç ve 112 şahıs sorgulaması yapıldı. Ekipler, denetimlerde 2 araca abartı egzozdan 8 bin 128 lira, 4 araca yüksek ses ve müzikle yayın yapmaktan bin 744 lira, 1 araca ters istikamette gitmekten 4 bin 64 lira, 2 araca sigortasızlıktan 872 lira, 1 araca seyir halinde telefonla konuşmaktan 951 lira, 2 araca kırmızı ışık ihlalinden bin 902 lira, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, 1 araca ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 lira, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira olmak üzere farklı maddelerden toplamda 38 bin 105 liralık idari para cezası uyguladı.

Mahkemeye itirazlar reddedildi

Öte yandan, Beyşehir kent merkezinde kent güvenlik yönetimi sistemi (KGS) kameralarına yansıyan tespitlerle yakın geçmişte 10 araca drift yapmaktan araç başına 20 bin 242 TL ceza uygulandığı, bu araçlardan bir tanesinin ise 2 ayrı zamanda ihlal yapmaktan cezalandırıldığı öğrenildi. Beyşehir'de şu ana kadar kural ihlali yapanlardan mahkemeye itiraz edenlerin tamamının ise itirazlarının reddedildiği öğrenildi. - KONYA