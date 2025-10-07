Haberler

Beyşehir'de Tır-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda tır ve kamyonetin çarpışması sonucu kaza gerçekleşti.

H.Y. idaresindeki 07 AAR 045 plakalı kamyonet ile K.G. yönetimindeki 68 MZET 003 plakalı tır, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetin sürücüsü H.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü K.G. ile yolcu K.E. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

