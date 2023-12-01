Beyşehir'de Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğunun başlamasıyla birlikte şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Beyşehir- Isparta ve Beyşehir- Konya kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, trafik polisleri tarafından durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların kış lastikleri takıp takmadığı kontrol edildi. Kış lastiği bulunanların ise diş derinliğine bakıldı. Ekipler, sürücüleri araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi. Zorunlu olduğu halde trafiğe kış lastiği olmadan yola çıkan araçların sürücülerine işlem yapılırken, kış lastiği taktırmayan sürücülere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanıyor. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibarıyla güncellenecek. Kış döneminde düşük hava sıcaklıkları sebebiyle zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla yurt genelinde 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında yürütülen denetim ve kontroller bundan sonra da sürdürülecek. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama, 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek. - KONYA