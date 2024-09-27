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Beyşehir'de Temizlik Etkinliği ve Turizm Hedefleri

Beyşehir'de Temizlik Etkinliği ve Turizm Hedefleri
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Beyşehir'de lise öğrencileri ve öğretmenleri, Atatürk Ormanı'nda temizlik etkinliği düzenledi. Etkinliğe çeşitli kurumlar destek verirken, aynı zamanda bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile de Beyşehir'de mola verdi.

Beyşehir ilçesinde lise öğrencileri ile öğretmenleri Atatürk Ormanı'nda temizlik etkinliği düzenledi.

Fetullah Bayır Fen Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe Beyşehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Ormanlık alanda atıkları temizleyip poşetlere dolduran öğrenciler ve öğretmenler daha temiz bir çevre ve yeşil alan için seferber oldu.

Okulun Müdürü Rıfat Karabacak, gazetecilere, dünya temizlik gününde böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Çok güzel bir etkinlik olduğunu belirten Karabacak, kendilerine katkı verenlere teşekkür etti.

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız aile, Beyşehir'de mola verdi

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Benoit ve Abbane Petitcolas çifti, 3 çocuğuyla Vietnam'a gitmeyi hedefliyor.

Baba Benoit Petitcolas, gazetecilere, dünyayı keşfetmek için tura çıktıklarını, Kapadokya'dan sonra Azerbaycan'a geçerek tura devam edeceklerini söyledi.

Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise molalarını uzatan Fransız ailenin Beyşehir'de bazı Türk ailelerinin evlerinde misafir edildiğini kaydetti.

Beyşehir kapalı pazar yerine kavuşuyor

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kapalı pazar yeri inşaatının en kısa sürede tamamlanması için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Belirlenen sürede çalışmanın tamamlanacağını belirten Bayındır, zemin betonlamanın bitmesiyle birlikte çelik konstrüksiyon çalışmalarına hızla başlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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