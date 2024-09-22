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Beyşehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devirdi: 12 Yaralı

Beyşehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devirdi: 12 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki 63 NN 953 plakalı minibüs, Konya-Hüyük kara yolunun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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