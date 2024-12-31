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Beyşehir'de Su Ürünleri Koruma Denetimleri Yapıldı

Beyşehir'de Su Ürünleri Koruma Denetimleri Yapıldı
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Beyşehir ilçesinde, deniz ve tatlı su ürünlerinin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ticareti yapılan yerlerde denetimlerde bulunarak, tatlı su avcılığında boy tahditlerine uyulması gerektiğini vurguladı.

Beyşehir ilçesinde deniz ve tatlı su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, deniz ve tatlı su balığı ticaretinin yapıldığı perakende satış işyerleri ile balık işleme tesisleri, göl kıyısındaki balıkçı tekneleri ve balık alım kantarlarında denetim yaptı.

Denetimlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, ilçede bulunan göletler ile Beyşehir Gölündeki su ürünleri denetimlerinin mesai mefhumu gözetilmeksizin devam etmekte olduğu belirtilerek, tatlı su avcılığında boy tahditlerine uyulması uyarısında bulunuldu.

Balıkların boyları hakkında bilgi verilen açıklamada, belirlenen rakamların altında av yapılmasının cezai müeyyide uygulanmasını gerektirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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